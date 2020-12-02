الخارجية الإيطالية لسفير إيران: لا لتنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – بناء على طلب من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أعربت الأمينة العامة لقصر (فارنيزينا)، السفيرة إليزابيتا بيلوني، لسفير إيران لدى روما اليوم، عن “القلق الشديد للحكومة الإيطالية والرأي العام بشأن أنباء القرار”، الخاص بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحمد رضا جلالي في إيران.

وناشدت سكرتيرة (فارنيزينا)، في معرض إشارتها إلى التزام إيطاليا بتعليق عالمي لعقوبة الإعدام، “السلطات الإيرانية بالكف عن تنفيذ الحكم”، وورد في مذكرتها أن “إيطاليا ستستمر بمتابعة قضية جلالي عن كثب”، وذلك “بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين وذوي التفكير المماثل”.