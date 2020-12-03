وكالة الطاقة الذرية: التعاون مستمر مع طهران لكن التحديات لا تزال قائمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA)، إن التعاون مع إيران بشأن برنامجها النووي يمضي قدماً.

وأضاف المدير العام للوكالة، رافاييلي غروسي في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط ​​الملتئم في روما، أنه “حتى الآن بينما أتحدث، يمكن لمفتشينا الوصول إلى المواقع النووية للجمهورية الإسلامية، لكن هناك عمل لا يزال يتعين القيام به، وهناك تحديات بالتأكيد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

ووصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقف المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني بـ”المفارقة”، موضحًا أن خطة العمل الشاملة المشتركة “ما تزال قائمة على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة منها”، لكن “الغرابة تكمن في أنه بعد القرار الذي اتخذه ترامب في أيار/مايو 2018، أعلنت إيران (انتقاما) عن سلسلة من الإجراءات لتقليص التزاماتها فيما يتعلق ببعض نقاط الاتفاق”.

وشدد غروسي، على أنه “لذلك، فمستوى امتثال إيران للـ(JCPOA) يتراجع”، لكن “هذا يحدث بطريقة علنية ويمكن التحقق منها، بينما يجب فصلها عن تأييد خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بطهران بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”، الأمر الذي “يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدرجة أكبر من الوصول إلى المواقع النووية”.

وخلص مدير (AIEA) الى القول إن “إيران لم تسمح لعدة أشهر بالوصول إلى المصانع المهمة، لكنني ذهبت إلى طهران وتجاوزنا هذه المشكلة”.