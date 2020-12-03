مسؤول صحي إيطالي: تناقص مستمر في الوفيات على مدى الأيام العشر القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – توقع مسؤول صحي إيطالي أن تشهد البلاد تناقصاً مستمراً في أعداد الوفيات على مدى الأيام العشر القادمة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة (CSS) فرانكو لوكاتيللي، في تصريحات متلفزة الخميس، إن “أعداد الوفيات جرّاء الإصابة بكوفيد 19، والتي لا تزال مرتفعة على الرغم من التحسن في البيانات الأخرى حول اتجاه منحنى الوباء، تبقى مؤلمة وهي أكثر ما يجرحنا ويخدش ضمائرنا وإحساسنا”.

وأشار لوكاتيللي الى أن “مؤشر أعداد الوفيات هو آخر ما ينخفض”، لكن “أعتقد أننا سنتمكن من أن نشهد انخفاضًا كبيرًا فيه، وأود أن أقول أن ذلك سيكون بدءًا من الأيام العشر القادمة”.