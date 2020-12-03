مستثمرة إيطالية: رئاسة مجموعة العشرين فرصة لإعادة إطلاق بلادنا عالمياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت مستثمرة إيطالية، أن رئاسة بلادها لمجموعة العشرين، تمثل فرصة لإعادة إطلاقها على المستوى العالمي.

وفي مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري) الخميس، أضافت الرئيسة السابقة لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، إيمّا مارتشيغاليا، “إننا نمر بأسوأ أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي من ناحية الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وهي أكثر تأثيرًا بكثير من أزمة عام 2008، التي كانت اللحظة الوحيدة التي، إذا نظرنا إلى تاريخ مجموعة العشرين، نجدها أكثر من لعب دوراً للتأثير عليها”.

وأردفت “لذا، فإن الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين يمكن أن تحدد مسارًا وتوفر الفرصة للتفكير بكيفية الخروج نهائيًا من أزمة الوباء من خلال تقديم مساهمة حقيقية لحل مشكلات عديدة موجودة بالفعل، وتسبب كوفيد بابرازها، من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أزمة التعددية، مرورا بضعف المؤسسات الدولية، تغير المناخ، وتفاقم عدم المساواة”.

وذكرت رئيسة ومديرة الشركة القابضة التي تحمل اسمها، “إنها فرصة فريدة من وجهة نظر سياسية وصناعية أيضًا، لأننا بصفتنا أعضاء مجموعة العشرين للأعمال (B20)، سنجمع أكبر مجتمع أعمال عالمي مع ألف شركة، وجميع الاتحادات الصناعية الأكثر أهمية، وحوالي 3 آلاف مشارك”، لكنها “ستكون فرصة لإظهار تميز الصناعة الإيطالية وريادتنا على المسرح العالمي أيضاً، حيث سلط كوفيد 19 الضوء على الحاجة لاستراتيجيات عالمية لدحر الوباء”.

أما بالنسبة لوضع الصناعة، فوفقًا للرئيسة السابقة لإتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيدوستريا)، فإنه “في أكثر اللحظات تعقيدًا، عادةً ما يكون عالم الأعمال بطبيعته أكثر شمولية وقدرة على إيجاد نقاط مشتركة، أكثر من السياسة”.

وخلصت مارتشيغاليا الى القول إن “الأزمة الصحية قد أظهرت لنا أن الطريقة الوحيدة للتعامل معها هي التنسيق فيما بيننا”، وبالتالي “يجب أن نعود إلى كوننا أكثر عالمية كصناعة، لكن بحذر ووبعض الاختلافات عن الماضي”.