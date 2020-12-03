ايران ترفض اعادة التفاوض حول الاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس أن سلطات بلاده ترفض اعادة التفاوض بشأن الاتفاق الدولي المبرم في 2015 مع مجموعة 5+1 بشأن برنامجها النووي.

وقال ظريف، في لقاء عبر الاتصال المرئي، ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط، اليوم الخميس “لن نعيد النفاوض في اتفاق تم التفاوض بشأنه”، والذي هو ثمرة “عامين من المفاوضات”.

وكان ظريف يجيب على سؤال حول تصريحات للرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ألمح فيها الى امكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق كـ”نقطة انطلاق” لمتابعة المفاوضات لمعالجة مسالة برنامج الصواريخ البالستية الايراني.

وأشار وزير الخارجية الايراني الى أنه خلال ادارة الرئيس دونالد ترامب “الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي لكنها لم تنسحب من الأمم المتحدة”، وذلك على الرغم من أن “عليها التزامات بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة” و “كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي” يتعين عليها “الالتزام بالقرار 2031 ” الصادر عنه حول الاتفاق.