إصابة عدد من قادة فتح في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اصيب عدد من قادة حركة (فتح) بينهم نائب رئيس الحركة محمود العالول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه” تعاملت مع 32 إصابة برصاص المطاط، و23 إصابة بالغاز في المواجهات الدائرة في محافظة سلفيت”.

ومن جهتها، فقد قالت حركة (فتح) في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن من بين المصابين نائب رئيس الحركة محمود العالول الذي اصيب نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضافت إن أمين سر حركة (فتح) في سلفيت، عبد الستار عواد أصيب برصاصة في القدم وأمين سر الحركة في نابلس جهاد رمضان أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط وأمين سر الحركة في جنين عطا أبو رميلة أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في يده، وعضو إقليم حركة(فتح) بالقدس عاهد الرشق أصيب برصاصة معندنية مغلفة بالمطاط.

وتابعت إن مسؤول هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الوزير وليد عساف وأمين سر حركة (فتح) اقليم طوباس محمود صوافطه أصيبا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعت لـ”فعالية مركزية لحماية الأراضي التي تتعرض للتجريف والمصادرة في منطقة الراس غرب مدينة سلفيت”.

واشتبك الفلسطينيون مع القوات الإسرائيلية التي اطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع.