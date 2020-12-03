مصدر أوروبي: من الخطأ التفكير بأن اتفاقاً جديداً مع ايران سيكون أفضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف مصدر أوروبي مطلع بـ”الخطأ” التفكير بأن المجتمع الدولي سيكون قادراً على إبرام اتفاق مع ايران أفضل من الصفقة الحالية الموقعة بين مجموعة 5+1 وبين طهران عام 2015 بشأن أنشطتها النووية.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم، إلى عدم واقعية التفكير بإمكانية إبرام اتفاق جديد وسريع مع ايران، منوهاً بأهمية الحفاظ على ما هو موجود حالياً كقاعدة للحوار المتعدد الأطراف.

وعبر المصدر عن قناعة الاتحاد الأوروبي، وهو يلعب دور الوسيط، في تنفيذ اتفاق 2015، بإمكانية تحسين الاتفاق الحالي، حيث “يمكن إجراء نقاش بشأن تحسين الاتفاق الموجود ولكن يجب أولاً التأكد من تطبيقه كاملاً من قبل جميع الأطراف”، حسب تعبيره.

وذكر بأن التوصل إلى الاتفاق الموجود حالياً تطلب الكثير من الجهود الدبلوماسية والتقنية واستغرق سنوات طويلة من المفاوضات، مشدداً على أن بروكسل لا ترى فائدة من هدر سنوات إضافية في النقاش مع طهران حول صفقة جديدة.

ويرى الأوروبيون، وفق الصدر نفسه، في وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة سانحة للدفع قدماً نحو تحسين الأجواء مع ايران ما يؤثر بشكل إيجابي على الأمن الدولي والسلام الدوليين.

هذا وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد شدد في وقت سابق على أهمية اتفاق 2015 رغم الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب منه 2018، فـ”لولا هذا الاتفاق لأصبحت أيران قوة نووية”، على حد وصفه.