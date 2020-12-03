وزير خارجية إيطالي سابق: نظام طهران يستخدم الاعتقال لإبتزاز الحكومات الأجنبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير خارجية إيطالي سابق إن نظام طهران يستخدم الاعتقال وسيلة لابتزاز الحكومات الأجنبية.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق جوليو تيرزي، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الخميس، أن “النظام الإيراني يعتقل مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية أو حتى إيرانيين مقيمين في الخارج، ممن يعودون إلى إيران لأسباب مهنية أو عائلية، لابتزاز الحكومات الأجنبية التي تقوم بما يجب لتحريرهم”.

وأكد تيرزي أن “إيران بلد مزعزع بسبب الانتفاضات الشعبية المستمرة ضد النظام منذ عامين”، وأن “النظام يتشبث بأدوات الترهيب والقمع داخلياً والهجمات الإرهابية خارجياً”، مثل “تلك المحاولة التي تم إحباطها قبل عامين، والتي يخضع لأجلها أسد الله الأسدي للمحاكمة”.

وتابع، “إن استخدام الإرهاب بالنسبة للنظام الإيراني يمثل جزءاً من سياسته الخارجية، فهو ينتهج سياسة خارجية وأمنية تستخدم سلاح الإرهاب أيضًا بشكل متزايد”، كما “يفعل ذلك أيضًا بممارسة نظام الاعتقالات هذا أكثر فأكثر للحصول على بعض النتائج”.

ودعا الدبلوماسي السابق الى “التفكير بالتسلسل الزمني، لمحاكمة أسدي واعتقال الباحث الإيراني ـ السويدي أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس”، وقال: “من الواضح أنه تم بفكرة امتلاك عنصر تبادل مع أسدي في متناول اليد”.

وأوضح تيرزي أن “محاكمة الأسدي كانت جارية بالفعل، وبالتزامن التام مع طلب المدعي العام البلجيكي تطبيق عقوبة السجن 20 عامًا بحق الأسدي وشركائه الثلاثة، تم نقل جلالي إلى عنبر الإعدام في الساعات نفسها تقريبًا، وبعد بدء الجلسة الثانية لمحاكمة الأول، تم تعليق إعدام الثاني”.

وخلص وزير الخارجية الأسبق إلى القول إن “النظام يحرص جدا على هذه الجوانب، حتى الرمزية منها لأنها بالنسبة للنظام، لخامنئي، لروحاني ولوزير الخارجية ظريف، طريقة تظهر للعالم أن هذه الصدف مدروسة وأنها جزء من استراتيجية تكييف للعنف”.

وكان أسد الأسدي قد تم اعتقاله في ألمانيا مطلع تموز/يوليو 2018 بعد إعلان النيابة العامة الاتحادية البلجيكية احباط مخطط اعتداء تفجيري ضد تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 حزيران/يونيو في فيلبنت قرب باريس، لاعتباره مدبّر الاعتداء من قبل مجاهدي خلق.