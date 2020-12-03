إيران تتهم الغرب بدعم الإرهاب الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اتهمت جمهورية إيران الإسلامية حكومات الغرب بتقديم الدعم لـ”الإرهاب الإسرائيلي”.

ووجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أصبع الاتهام ضد الغرب بـ”دعم الإرهاب الإسرائيلي” في مداخلته الفيديوية خلال منتدى الحوارت المتوسطية الملتئم بروما.

كما اتهم ظريف “إسرائيل بارتكاب أعمال إرهابية ضد إيران”، وذلك في إشارة صريحة إلى مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي لقي مصرعه في عملية اغتيال الجمعة الماضية.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيرانية الى القول: “إنها عملية اغتيال مرت بلا إدانة وبدون أية عواقب”.