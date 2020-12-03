أزمة الصيادين الصقليين تهيمن على اجندة حوار برلماني ايطالي-ليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي، بييرو فاسينو، في حوار الخميس مع نظيره في البرلمان الليبي، يوسف العقوري، الى اطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ مطلع ايلول/سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

ووفق مذكرة صدرت عن مجلس النواب الايطالي، وصف فاسينو إطلاق سراح الصيادين بـ”العمل الإنساني والعادل”، وقال “إنهم أزواج وآباء يجب إعادتهم إلى أسرهم والى حياتهم الطبيعية”.

وبشأن الازمة الليبية، شدد فاسينو على “ضرورة عدم إسقاط الفرصة التي تتيحها المحادثات الليبية-الليبية، من أجل التوصل إلى حل سلمي والى الاستقرار، المبتغى الذي يجمع كل الاطراف” المنخرطة في الحوار.

كما دعا فاسينو إلى “ضرورة الارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين واحترام حقوق الإنسان”.

واتفق رئيسا لجنة الشؤون الخارجية بمجلسي النواب الايطالي والليبي، في ختام الاجتماع، على مواصلة التعاون البرلماني بين البلدين لصالح حل الأزمة الليبية.