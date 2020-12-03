وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع نظيرها التركي التعاون الثنائي بمجالات الأمن والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الحكومة الايطالية أن وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي استعرضت اليوم الخميس في اتصال مرئي مع نظيرها التركي سليمان صويلو قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والمخدرات من قبل المنظمات الإجرامية، اضافة الى محاربة الإرهاب الدولي.

وحسب مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية، اتفق الوزيران على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الثنائية للتعاون بين قوات الشرطة السارية منذ عام 2018 ، مع إيلاء أقصى اهتمام للقضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب و التصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية المتجهة نحو إيطاليا.