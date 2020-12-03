ايطاليا: وفيات كورونا تناهز الالف و23 ألفا و225 اصابة خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الخميس أرقاما قياسية لضحايا وباء كوفيد-19، حيث تم تسجيل 993 حالة وفاة وهي الحصيلة اليومية الاعلى منذ 27 آذار/مارس الماضي، بينما بلغت الاصابات الجديدة المؤكدة 23 ألفا و225.

وبالوفيات المعلنة اليوم، يرتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية انتشار عدوى الفيروس، الى 58 ألفا و83 حالة وفاة.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالوباء منذ تفشيه في شباط/فبراير الماضي، اي مجموع المتعافين والموتى والحالات النشطة، تبلغ مليون و664 ألفا و829 شخص.

وتفيد بيانات وزارة الصحة بأن 23 الفا و474 تماثلوا للشفاء بين أمس الاربعاء واليوم الخميس، ما يرفع إجمالي الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى 846 ألفا و809.

ويبلغ عدد الحالات الايجابية النشطة في إيطاليا اليوم 759 ألفا و982 شخصًا