إسرائيل تحذر علماءها من استهداف إيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إنه “تم تحذير مستخدمين ومستخدمين سابقين في مفاعل ديمونا النووي من احتمال تعرضهم لاستهداف ايراني او من قبل جهات تعمل بإيحاء من طهران”.

وأضافت “جاء ذلك ردا على تصفية العالم النووي الايراني محسن فخري زادة والتي تتهم ايران اسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله”.

وبدورها فقد أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي انذارا للإسرائيليين حول تصاعد حدة التهديدات الإرهابية على رعاياها المتواجدين خارج البلاد.

وقالت: “على ضوء التهديدات التي توجّهها مؤخرا جهات إيرانية ونظرًا لضلوع جهات إيرانية سابقًا في ارتكاب عمليات إرهابية في دول مختلفة، هناك خشية من محاولة إيران التصرف بهذا الأسلوب ضد أهداف إسرائيلية”.

وأضافت: “ساحات محتملة لمثل هذه الأعمال هي الدول المجاورة لإيران مثل جورجيا وأذربيجان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإقليم كردستان العراق وكذلك الشرق الأوسط والقارة الإفريقية”.

وتابعت: “بغض النظر عن ذلك، تبدي تنظيمات جهادية وتنظيم (الدولة الإسلامية) ومؤيدوه بشكل خاص، الدافعية العالية لتنفيذ عمليات إرهابية، تباعًا للعمليات الإرهابية التي نفذت مؤخرًا في فرنسا والنمسا وألمانيا، حيث باتت تصدر نداءات عن عناصر تابعة للجهادية العالمية لاستهداف إسرائيليين ويهود. وهناك احتمال بأن في إطار الموجة الإرهابية الإسلامية الحالية سيتم استهداف مصالح معروفة بارتباطها بإسرائيل أو بجاليات يهودية وكنس ومطاعم تبيع الطعام الكوشير ومتاحف يهودية”.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي من انه “قد يتم استغلال فترة الأعياد المسيحية، التي تحل خلال شهريْ ديسمبر 2020 ويناير 2021، لارتكاب عمليات إرهابية معادية في أوروبا”.

وقالت: “على هذه الخلفية، نناشد الجمهور الذي يخطط للقيام بزيارات إلى خارج البلاد ومن ضمن ذلك الوفود الرسمية والتجارية التوخي باليقظة الزائدة ،بما في ذلك عند التواجد بالقرب من الممثليات الإسرائيلية والكنس والمؤسسات المجتمعية اليهودية، والانصياع للتعليمات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية، والابتعاد عن المناطق المكتظة بالناس وتجنب التواجد في أماكن عامة لا تتم حراستها أو تقع على مقربة من مؤسسات حكومية”.