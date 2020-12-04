دي مايو: على أوروبا حماية التقدم في الحوار الليبي الداخلي من التدخلات الاجنبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو انه على الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط ​​الأوروبية العمل “ضد كل محاولات تخريب التقدم المحرز” في ليبيا.

وقال دي مايو اليوم الجمعة، مخاطبا منتدى حوارات المتوسط “دورنا كدول في الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط ​​هو حماية العملية السياسية”، التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة من “تدخلات أجنبية”، اضافة الى “دعم تسمية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة” الى ليبيا.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بأنه في ليبيا تم التوصل الى “وقف لإطلاق النار وخارطة طريق وموعد انتخابات”، وبالتالي “يجب علينا حماية هذا المسار الثمين ، لأنه نتيجة سنوات وساطة شهدت انخراط دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا”.