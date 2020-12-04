رئيس المجلس الأوروبي: نريد اتفاقاً مع بريطانيا ولكن ليس بأي ثمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد يريد ابرام اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد مغادرتها للتكتل الموحد (بريكست)، ولكن “ليس بأي ثمن”.

وكان ميشيل تطرق إلى موضوع الاتفاق مع بريطانيا أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، حيث أشار إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة وأن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة.

هذا ولم يبد ميشيل أي شك بشأن استمرار وحدة الموقف الأوروبي تجاه مستقبل العلاقات مع بريطانيا رغم تصاعد المخاوف بإمكانية الوصول إلى “اتفاق” يؤدي إلى خلاف بين الدول الـ 27، فـ”سنبقى موحدين حتى أخر لحظة”، حسب تعبيره.

و تؤكد المفوضية الأوروبية، الجهة المكلفة قيادة المفاوضات مع بريطانيا، على جهوزية المؤسسات والدول الأعضاء والشركات للتعامل مع كل السيناريوهات المقبلة بما في ذلك عدم التوصل إلى اتفاق، بينما “لا تزال الخلافات واضحة بين الطرفين”، حسب مصادرها.

يذكر أن على بروكسل ولندن التوصل إلى اتفاق تجاري قبل نهاية العام الحالي، حيث تتوقف بريطانيا التي انسحبت من الاتحاد في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، عن احترام المعايير والقوانين الأوروبية.