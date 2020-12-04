دي مايو: إن لم يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسيًا بمنطقة المتوسط فسيشغل آخرون محله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، من أن “الاتحاد الأوروبي إذا تخلى عن أن يصبح اللاعب الرئيسي بمنطقة المتوسط​​، فإن فجوات السلطة التي نتركها سيملأها الآخرون حتماً”.

جاء ذلك في كلمته بمنتدى الحوارات المتوسطية خلال جلسة “الأمن المشترك: أولويات عمل الاتحاد الأوروبي”، بمشاركة وزراء خارجية فرنسا إيف لو دريان، إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، بولندا مارسين برزيداتش، ووكيل وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنّين.

وقال دي مايو، إنه “من منظور جيوسياسي أشمل، فإن منطقة متوسط موسعة، أكثر تنظيماً وأقل استقطاباً، نتيجة التعاون بين كتل متماسكة من البلدان المنتمية إلى المنطقة، تتيح إمكانية حماية الطرق التجارية الأساسية التي تمر عبرها بشكل أفضل، وتضيّق نطاق عمل القوى من خارج المنطقة”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “يمكن لبلداننا معًا أن تجري مراجعة استراتيجية طموحة وواقعية لسياسة الجوار الجنوبي في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مبدأ المشاركة في ما يسمى ‘السلع العامة المتوسطية’ وعلى المخططات الإيجابية لتشجيع التعاون بين الشمال والجنوب وفق نهج: المزيد من أجل المزيد”.

ثم شدد دي مايو على أنه “يمكننا ويجب علينا مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، وبشكل خاص في سياق عملياتها التي لا تزال تؤتي ثمارها إن تم الدفاع عنها ودعمها بشكل كافٍ، من ليبيا إلى اليمن، مروراً بسورية”.