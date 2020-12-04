وزير الخارجية الفرنسي: نرفض سياسة “الأمر الواقع” التركية شرق المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، في اشارة الى التوترات بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط ​​المرتبطة باستغلال موارد الطاقة، أنه سلطات بلاده ترفض سياسة “الأمر الواقع” من جانب أنقرة

وقال لودريان، مخاطبا الجمعة جلسة حوار افتراضية ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط: “نريد احترام القانون وسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونرفض سياسة الأمر الواقع التي أطلقتها تركيا”، مؤكدا على أن فرنسا “تؤيد إجراء حوار مع تركيا حول هذه القضية”، كما نفى في معرض رده على سؤال “هوس” فرنسا في معارضة التدخل التركي شرق المتوسط.

وطالب رئيس الدبلوماسية الفرنسية بـ”ثقل أوروبي أكبر” في البحر الأبيض المتوسط، والا “فإن الآخرين سيفعلون ذلك على حساب مصالحنا”، مثل “تركيا وروسيا”، فكلاهما “تريدان استغلال القضايا الأمنية لتقسيمنا” أوروبيا، على حد وصفه

وحذر لودريان من أن “منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، بسبب زعزعة الاستقرار، التي تسبب فيها فاعلون خارجيون “، أضحت “مفترق طرق لجميع الصراعات” وفضاء يشهد “تحديات حاسمة لمستقبلنا ، بدءًا من الهجرة والأمن”. وأضاف “هنا مصيرنا على المحك” ، مشددًا على أن قضية استقرار المتوسط “لا تهم البلدان الساحلية حصرا”.