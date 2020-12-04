دي مايو: إعادة بناء سلسلة إنتاجية للمواد الصحية بأوروبا في ظل الجائحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “أصعب لحظة عند بداية انتشار وباء فيروس كورونا، كانت الغياب التام في أوروبا للتضامن، الأدوات الصحية والمعدات الطبية”.

وفي كلمته بمنتدى الحوارات المتوسطية، الجمعة، ندد دي مايو، بأنه “في الفترة بين السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، تخلت القارة الأوروبية تمامًا عن إمكانية وجود سلسلة إنتاجية للمواد الصحية، والتي ​يجب إعادة بنائها”، مبينا أن “هذا الأمر نقوم ببحثه مع كل وزراء الخارجية”.

وخلص دي مايو بالحض مرة أخرى على “ضرورة تجهيز أنفسنا من خلال إنتاج المواد التي نحتاجها، فنحن بحاجة إلى سلسلة قيمة أوروبية منظمة”، والتي لا تقتصر على “مجرد مبادرة لمواجهة حالات الطوارئ”.