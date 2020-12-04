مصدر أوروبي: استعداد لاتخاذ إجراءات للتعامل مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع وجود استعداد داخل أروقة صنع القرار الأوروبي لاتخاذ إجراءات للتعامل مع تركيا على خلفية استمرار “استفزازاتها وانتهاكاتها للقوانين الدولية” في شرق المتوسط.

وأقر المصدر أن المسؤولين الأوروبيين استنتجوا أن أنقرة لا تزال تسير بالاتجاه المعاكس لما يتوقعونه، حيث “لم تتجاوب تركيا مع سياسة اليد الممدودة التي انتهجناها حتى الآن”، حسب كلامه.

وأكد أن الأوروبيين سيتخذون العديد من الإجراءات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ماهيتها وشدتها.

هذا وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد اكد صباح اليوم على ضرورة أن تتوقف لعبة “القط والفأر” التي تنتهجها أنقرة، معيداً التأكيد على أن التكتل الموحد لا زال يرغب بعلاقات أكثر استقراراً معها.