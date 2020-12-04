الهدمي بعد محاولة مستوطن إحراق كنيسة: يجب توفير الحماية الدولية لشعبنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – استنكر وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي إقدام مستوطن إسرائيلي على محاولة إحراق كنيسة الجثمانية في مدينة القدس الشرقية اليوم الجمعة.

وأشاد الهدمي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بـ”يقظة المواطنين الذين أفشلوا محاولة المستوطن التي استهدفت واحدة من أهم المعالم الدينية المسيحية في المدينة المحتلة”.

وقال الهدمي “إن هذا الاعتداء العنصري لم يكن الأول وعلى ما يبدو، فإنه لن يكون الأخير في ظل غض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطرف عن الاعتداءات المتتالية من قبل مستوطنين على أماكن دينية إسلامية ومسيحية”.

وأشار الهدمي إلى “تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة وسكانها ومقدساتها والتي كان اخرها هدم الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية بالمدينة ومحاولة الاعتداء على أرض ضريح الشهيد”.

وذكر وزير شؤون القدس الفلسطيني إن “العام الحالي شهد تصاعدا ملحوظا بالاعتداءات الإسرائيلية رغم جائحة كورونا، بما شمل الاعتقالات وهدم المنازل والابعادات عن القدس والمسجد الأقصى والاقتحامات للمسجد والبناء الاستيطاني ومحاولة تغيير معالم المدينة”.

ودعا الهدمي “المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.