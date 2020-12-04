وزير خارجية المغرب: حاجة لتقاسم المسؤولية بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن بلاده ترى أن من الضروري “تقاسم المسؤوليات عن جميع المشاكل التي ينطوي عليها” موضوع الهجرة، “لا سيما بلدان المغادرة والعبور والوصول”.

وفي كلمته بمنتدى الحوارات المتوسطية، الجمعة، أضاف الوزير بوريطة، أنه “لمعالجة قضية الهجرة، نحتاج إلى استراتيجية تشمل الدول الثلاث”، المذكورة سلفاً، وتنطوي على “تعاون ملموس مع جيراننا، بما في ذلك في الغرب”.

وتابع رئيس الدبلوماسية في الرباط، أن “المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه سيكون واضحا أيضا في مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم”. واختتم معربا عن أمله في “حوار وتعاون حقيقيين”.