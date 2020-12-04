إيطاليا: انخفاض طفيف بوفيات كوفيد 19 وارتفاع الإصابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن، انخفاض طفيف بالوفيات جرّاء وباء كوفيد 19 وارتفاع الإصابات به مقارنة بيوم أمس.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم تسجيل 24،099 إصابة بفيروس كورونا اليوم في أنحاء البلاد”، بينما كانت تناهز الـ23 ألفاً بالأمس.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم في الساعات الـ24 الأخيرة، تسجيل 814 حالة وفاة أخرى”، بعد تسجيل 993 ضحية للوباء أمس.

وكشف التقرير عن، “استمرار وقوع ضحايا جدد لجائحة كوفيد 19 بين الأطباء الإيطاليين”، الذين “ارتفعت أعددهم بين المعاطف البيضاء إلى 229، مع رحيل الممارسين العامين ناتالي مارياني وستيفانو غانديني، المتقاعدين مؤخرًا ولكنهما كانا لا يزالان نشيطين للغاية على المستوى المهني”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “مؤشر (RT) الخاص بسير العدوى بعد الإجراءات التقييدية المفروضة، يمتلك في جميع مقاطعات البلاد قيمة تنخفض عن درجة واحدة”. ومع ذلك فـ”هو يرتفع فوق الـ1 في خمسة أقاليم، هي كالابريا، لاتسيو، موليزي، توسكانا وفينيتو”.