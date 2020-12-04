كونتي: لا حل عسكري بسورية بل عملية سياسية بقيادة أممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أن لا حل عسكري للأزمة السورية، بل تلزم عملية سياسية في ظل قيادة أممية.

وأضاف كونتي في كلمته الختامية لمنتدى الحوارات المتوسطية، في روما الجمعة، أن “سورية لا تزال تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار وتعاني من أخطر الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة”، والتي “لا يمكن التغلب عليها بالتأكيد بحل عسكري”، بل “من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في جنيف وبدعم من المجتمع الدولي”.

في سياق آخر، أشار رئيس الحكومة الإيطالية الى أن “هناك حاجة إلى إجراءات ملموسة في إطار مواجهة صريحة وبعيدة النظر، تهدف إلى تفضيل حلول مستدامة، وهذه هي حال الأزمة الليبية، حيث نعول على أن يؤدي التقدم المشجع الأخير على المستويات الأمنية​​، السياسية والاقتصادية إلى استكمال خارطة الطريق التي وضعها الليبيون أنفسهم لتجديد الحكم الوطني وإعادة الإعمار الموحدة للبلاد، دون تدخل خارجي وفي إطار عملية برلين برعاية الأمم المتحدة”.