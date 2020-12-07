مفاوضات ماراثونية أوروبية–بريطانية سعياً لتوصل لاتفاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستمر اليوم في بروكسل المفاوضات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني في محاولة للتوصل إلى اتفاق يؤطر علاقة الاتحاد الأوروبي و بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد (بريكست).

وتأتي مفاوضات اليوم في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق الطرفين بحلول نهاية العام الجاري، موعد توقف بريطانيا عن احترام المعايير والتشريعات الأوروبية، ما سيخلق حالة من الإرباك والفوضى المؤسساتية و الإجرائية على ضفتي المانش.

وحول هذا الموضوع، أكد المتحدث باسم المفوضية أن الوفد الأوروبي لا زال مصراً على العمل حتى اللحظة الأخيرة للوصول إلى اتفاق شراكة موسع مع لندن يشمل بالإضافة إلى التجارة طيف واسع من المجالات.

ونفى ايريك مامير، التقارير التي تحدثت عن تقدم في المجالات الخلافية العالقة خاصة الصيد، وقال: “نحن نعمل كل من بوسعنا، ولا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائج مفاوضات لم يسبق لها مثيل”.

وألمح مامير إلى التأثير السلبي لانتشار وباء كوفيد-19 في أوروبا على المفاوضات من ناحيتي التوقيت والشكل.

لكن المتحدث أكد أن أوروبا جاهزة لكافة السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم لمعاينة نتائج المفاوضات واستخلاص النتائج.

وكان فون دير لاين قد أجرت اتصالاً مع جونسون مساء السبت الماضي، أكدا خلاله الحاجة إلى متابعة العمل سعياً لإبرام اتفاق.

هذا و تتعثر المفاوضات بشأن ثلاثة مواضيع رئيسية منها الصيد، آلية حل الخلافات والمعايير المشتركة.

وكانت بريطانيا قد تركت رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، وبدأت بعدها مرحلة انتقالية تستمر لنهاية العام الحالي.