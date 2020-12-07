الخارجية العراقية: زيارة البابا حدث تاريخي ورسالة سلام للمنطقة بأجمعها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها باعلان الكرسي الرسولي زيارة البابا فرنسيس للعراق في الفترة من الخامس وحتى الثامن من آذار/مارس في العام المقبل، والتي ستشمل بغداد وسهل أور وأربيل والموصل وقرقوش في سهل نينوى.

واشارت الخارجية العراقية في بيان الى أنه “نه لمن دواعي سرورنا” الاعلان عن “زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق، بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي ابراهيم”، والتي “تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم”.

وأضافت الخارجية في بيانها، كما ان الزيارة “تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش”.

وفي ذات السياق، اشار موقع (اخبار الفاتيكان) الى أنه “من المؤكد أن هذه الرحلة تمثل بادرة قرب ملموسة من جميع سكان ذلك البلد المعذب”.

ونوه بأن “البابا فرنسيس كان قد أعرب بوضوح عن نيته بزيارة العراق في العاشر من حزيران/يونيو عام 2019، خلال استقباله للمشاركين في اجتماع هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية (رواكو)”. وقال، حينها، البابا: “هناك فكرة ملحة ترافقني عندما أفكّر في العراق لكي يتمكّن من التطلع إلى الأمام من خلال المشاركة السلمية والمشتركة في بناء الخير العام العام لجميع المكونات الدينية في المجتمع”، وكي “لا يسقط مجدّدًا في توترات تأتي من صراعات القوى الإقليمية التي لم تهدأ أبدًا”.