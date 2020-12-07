نائب رئيس البرلمان الاوروبي: تمديد حبس باتريك زكي قرار “قاسي وغير مبرر”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ماسيمو كاستالدو، تمديد السلطات القضائية في القاهرة حبس الباحث المصري، باتريك جورج زكي بـ”القرار القاسي وغير المبرر”.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين أن الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة الجنايات قضت بتجديد حبس الباحث بالمبادرة، لمدة 45 يوما.

وقال كاستالدو، القيادي في حركة خمس نجوم الايطالية، في مذكرة “إن الانتهاك المنهجي للحقوق المدنية في مصر يتخذ ملامح لم تعد مقبولة”، مشيرا الى أنه يتوقع الآن “ردة فعل قوية من الاتحاد الأوروبي لوقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب في السجون والاختفاء القسري”.

وأكد على أن حركة خمس نجوم والحكومة الإيطالية “ستكافحان بقوة حتى يتم إطلاق سراح باتريك زكي، وكذلك جميع النشطاء الآخرين الذين ما زالوا في السجن، دون شرط “.

ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان باتريك زكي قد ألقي القبض عليه في 7 شباط/فبراير الماضي أثناء عودته لقضاء أجازة من إيطاليا حيث يدرس لدرجة الماجيستير، حيث يواجه اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وأخبار كاذبة. وأشارت الى أن اليوم “عرض باتريك في جلسة شملت حوالي 700 محبوس آخر في قضايا مختلفة جدد أمر حبسهم جميعا، باستثناء محبوس واحد”.