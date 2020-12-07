الاتحاد الأوروبي يرحب بنية بايدن العمل ضمن إطار التعددية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العمل ضمن الأطر التعددية الدولية المحكومة بالقوانين والقيم.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية المجتمعين في بروكسل عقب نقاش معمق لمستقبل العلاقات بين بروكسل وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونوه الأوروبيون بأهمية اعلان بايدن عن نيته العودة للالتزام باتفاقية باريس حول المناخ الموقعة عام 2015، مبدين استعدادهم لإجراء حوار حول العلاقات عبر الأطلسي قبل قمة المناخ القادمة.

أما بخصوص إصلاح المنظمات الدولية، فقد بدا الأوروبيون متفائلين بإمكانية التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإصلاح كل من هيئة الأمم المتحدة ومنظمتي الصحة و التجارة العالميتين لبناء عالم “أكثر عدلاً”.

كما عبر الأوروبيون عن استعدادهم للحوار مع واشنطن لحل الخلافات التجارية التي لا تزال قائمة بين الطرفين.

وتطرق الوزراء في بيانهم إلى ضرورة تدعيم التعاون الاستراتيجي مع الأمريكيين في مجال السياسة الخارجية والأمن الدفاع سواء كان ذلك في شرق المتوسط أو دول الكاريبي، وكذلك في إطار حلف شمال الأطلسي.

وشددوا على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الموقع مع ايران عام 2015 بخصوص نشاطها النووي، انطلاقاً من قناعتهم بأن يشكل ركيزة أساسية من ركائز العمل الدولي للحد من انتشار السلاح النووي وضمان الأمن العالمي.

وجاء في البيان: “نتطلع إلى شراكة قوية متجددة مع الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على المصالح والقيم المشتركة”,

يذكر أن العلاقات الأوروبية الأمريكية قد شهد اضطراباً واضحاً خلال فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.