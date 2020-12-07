بوريل: تطور غير ايجابي للعلاقات مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التصرفات التركية لا تزال تسير بعكس توقعات بروكسل وأن تقييم الاخيرة للتصرفات التركي “ليس ايجابياً”.

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، تمت فيه مناقشة التصرفات التركية خلال الأشهر الأخيرة وآفاق التعامل المستقبلي مع أنقرة في ظل استمرار استفزازاتها في المتوسط.

وأشار بوريل أن الوزراء ناقشوا بشكل معمق التصرفات التركية، حيث “أقر الجميع أن التصرفات التركية لم تتحسن وأن الوضع تدهور”، حسب تعبيره.

هذا ومن المقرر أن يقدم كل وزير خارجية تقريراً عن مناقشات اليوم لرئيس أو رئيس حكومة بلاده تحضيراً للقمة القادمة يومي 10 و11 الشهر الحالي لاتخاذ القرار بشأن التعامل مع تركيا.

ولم يقدم بوريل أن تفاصيل عن الإجراءات المنتظر إقرارها تجاه تركيا خلال من قبل الزعماء، مكتفياً بالتأكيد على أن الوقت لا زال متاحاً للدبلوماسية لحل الخلافات عبر الحوار.

يذكر أن وزراء الخارجية ناقشوا أيضاً العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية، الوضع في بيلاروسيا وأثيوبيا.