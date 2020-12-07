الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيقات حول “فظائع” ارتكبت بإقليم تيغراي الاثيوبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيقات حول ما تردد عن انتهاكات وفظائع ارتكبت في إقليم تيغراي (شمال اثيوبيا)، جراء الصراع المسلح بين القوات الفيدرالية الأثيوبية ومتمردي حركة تحرير شعب تيغراي في الإقليم.

عن هذا الموقف أعلن اليوم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.

وأشار المسؤول الأوروبي الى أنه أطلع رؤساء دبلوماسية الدول الـ 27 على نتائج زيارة المفوض المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، إلى السودان وأديس ابابا.

ويطالب الأوروبيون، حسب بوريل، بوقف الاعتداءات العرقية واحترام القانون الدولي والسماح بدخول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الانسانية للسكان والاطلاع على حقيقية الوضع في تيغراي.

وشدد بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي لنظيره الافريقي في الملف الأثيوبي، حيث “يجب حل النزاع عن طريق الحوار بدعم الاتحاد الأفريقي”، وفق تعبيره.

وكان بوريل أجرى اتصالات ولقاءات مع مسؤولين أثيوبيين و سودانيين في مسعى للمساعدة في حل الصراع، الذي يؤثر، برأي بروكسل، سلباً على استقرار المنطقة بأكملها.

يذكر أن وزراء خارجية دول الاتحاد قد ناقشوا ايضاً اليوم قضايا أخرى منها التصرفات التركية في شرق المتوسط، والانتخابات في فنزويلا والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.