بوريل: نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا “لا تمثل إرادة الشعب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للامن والشؤون الخارجية، جوزيب بوريل الى الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس في فنزويلا، وأسفرت عن سيطرة تحالف الرئيس نيكولاس مادورو على البرلمان، “لم تكن حرة ولا نزيهة” ونتائجها “لا تمثل إرادة الشعب الفنزويلي”.

واعتبر بوريل، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بعد نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، أن انتخابات الجمعية الوطنية في فنزويلا “لم تحترم أدنى المعايير الدولية لعملية انتخابية ذات مصداقية”، على حد وصفه

وأضاف المسؤول الاوروبي، علاوة على ذلك، فإنها “لم تشهد مشاركة الفنزويليين بشكل كافٍ”. وقال “كل هذا”، إلى جانب “ملاحقة زعماء المعارضة، لا يسمح للاتحاد الأوروبي بالاعتراف بهذه الانتخابات على أنها شاملة وذات مصداقية وشفافية”.