فون دير لاين تستقبل جونسون في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن نيتها استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم في بروكسل.

جاء الإعلان في تغريدة للمسؤولة الأوروبية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قالت “سنتابع النقاش للوصول إلى اتفاق شراكة”.

هذا و لا تزال المحادثات الهادفة لإبرام اتفاق شراكة تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد انسحاب الأخيرة من الاتحاد (بريكست) متعثرة بسبب عجز الوفدين المفاوضين عن التوصل إلى توافقات حول قضايا محورية مثل الصيد، آلية فض النزاعات والمعايير التجارية.

كما يأتي اللقاء بين فون دير لاين وجونسون بعد تطورات وًصفت في بروكسل بـ”الإيجابية”، إذ ان بريطانيا قبلت سحب بعض مواد قانون السوق الداخلية المثير للجدل ما سيمهد الطريق أمام تطبيق البروتوكول الخاص بجزيرة ايرلندا والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية التي نظمت عملية الانسحاب.