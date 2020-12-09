كونتي يحذر من تداعيات تأخر اطلاق صندوق التعافي الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي المطالبة بتسريع اقرار صندوق التعافي الاوروبي، في اشارة الى الفيتو البولندي الهنغاري بشأن اقرار ميزانية الاتحاد الاوروبي متعددة السنوات.

وحذر كونتي، مخاطبا مجلس نواب بلاده الاربعاء عشية القمة الاوروبية، من أن مواطني الدول الـ27 الأعضاء “لن يغفروا ظهور أية مؤشرات تتعارض مع الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بشأن اعتماد أدوات التعافي الاجتماعي والاقتصادي بعد الأزمة المرتبطة بحالة الطوارئ” الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف، لذلك “هناك حاجة لاطلاق صندوق التعافي في الوقت المناسب”.

ويرجع الفيتو الهنغاري البولندي الى رفض السلطات في البلدين ربط خطط التمويل الاوروبية للدول الاعضاء بمدى التزامها بقيم الديمقراطية وسيادة القانون