نتنياهو: سأكون أول إسرائيلي يتلقى اللقاح ضد كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيكون أول إسرائيلي يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا بعد وصول اول شحنة من لقاح شركة فايزر إلى إسرائيل.

وقد وصلت الشحنة الأولى التي تضم 100 ألف لقاح إلى مطار بن غوريون، قرب تل أبيب، صباح اليوم قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال نتنياهو في استقباله الشحنة ” أشغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات ليست بقليلة، ويمكنني القول إن هذه اللحظة تشكل إحدى اللحظات الأكثر تأثيرًا عليّ حيث أنني بذلت جهودًا جبارة في سبيل إنجاز هذا الأمر، على مدار أشهر طويلة، بالتعاون مع وزير الصحة وموظفي وزارته، في سبيل طرح شفاء وإيجاد حل لجائحة كورونا”.

وأضاف “نحن نحتفل هنا بيوم عيد كبير لدولة إسرائيل. وبتنا نشاهد نهاية الجائحة لكننا ما زلنا بحاجة للالتزام بالقواعد، ووضع الكمامات، وغسل اليدين، والحفاظ على المسافة، لكن نهاية الجائحة أصبحت ظاهرة للعيان. الأمر المهم بالنسبة لي هو أن يتلقى مواطنو إسرائيل التطعيم”.

وتابع نتنياهو “لديّ ثقة بهذا اللقاح وأتطلع إلى أن يحصل على التصاريح اللازمة خلال الأيام القريبة المقبلة وأريد أن يتلقى مواطنو إسرائيل التطعيم. ولهذا الغرض أريد أن أشكل قدوة بالنسبة لهم حيث أعتزم على أن أكون أول مواطن يتلقى هذا التطعيم في دولة إسرائيل”.

وتوجه إلى الإسرائيليين بالقول: “أنا مقتنع بأن الكثيرين منكم سيفعلون نفس الشيء أيضًا. إننا نرى النهاية في آخر الجائحة وهذا يوم عيد لإسرائيل”.