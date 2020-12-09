كونتي: ثقة في نهج إيجابي من بايدن تجاه التعددية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أبدى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الثقة بأن ادارة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ستنتهج سياسة التعددية في تعاطيها مع القضايا الدولية.

وقال كونتي، في خطاب أمام مجلس النواب الايطالي الاربعاء عشية القمة الاوروبية، “أنا على قناعة بأن الرئيس المنتخب بايدن سيكون له نهج إيجابي للغاية تجاه التعددية والعلاقات عبر الأطلسي”. وأضاف “أنا متأكد من أنه سيعتبر أوروبا رصيدًا للولايات المتحدة نفسها”.

وقد شدد كونتي في وقت سابق بعد الاعلان عن فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الامريكية على أنه “بوسع الولايات المتحدة الاعتماد على إيطاليا كحليف قوي وشريك استراتيجي”.

ويسعى زعماء المؤسسات الأوروبية للدعوة إلى قمة أوروبية – أمريكية خلال النصف الأول من العام القادم.