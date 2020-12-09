منافس لنتنياهو ينشق عن الليكود ويؤسس حزبا جديدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قدم النائب البارز في حزب (الليكود) غدعون ساعار استقالته من الكنيست الإسرائيلي بعد اعلانه انشقاقه عن الحزب وتأسيس كيان سياسي جديد.

وقدم ساعار استقالته اليوم إلى رئيس الكنيست قبل استقالته أمس من حزب (الليكود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأسس ساعار حزب (الأمل الجديد) الذي يرجح أن يكون منافسا قويا لحزب (الليكود).

وساعار هو من أبرز قادة الليكود، إذ سبق وان تولى العديد من المناصب الحكومية قبل أن ينافس نتنياهو على رئاسة الحزب نهاية العام الماضي.

وتوقع محللون إسرائيليون أن ينضم العديد من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين إلى الحزب الجديد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن” خطوة ساعار تشكل هزة سياسية ذات مغزى خاصة في ضوء التوقعات بانضمام شخصيات يمينية بارزة الى الحزب الجديد”.

وأضافت “تشير اخر استطلاعات الرأي العام الى ان الحزب الجديد كان سيحظى بعدد فوق العشرة مقاعد في الكنيست لو اجريت الانتخابات حاليا “.

وتابعت”يرى محللون ان الحزب الجديد قد يفقد الليكود الاغلبية اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات المقبلة”.

ويبحث الكنيست الإسرائيلي حل نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ويصوت الكنيست يوم الإثنين المقبل بالقراءة الأولى على مشروع قانون لحله والتوجه إلى انتخابات مبكرة يوم 16 آذار/مارس المقبل.

ورجح محللون إسرائيليون أن يسعى نتنياهو إلى منع الانتخابات المبكرة بعد قرار ساعار.