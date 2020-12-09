إيطاليا: حملة اعتقالات بتهمة تسهيل الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم تفكيك عصابتين إجراميتين مكرستين لتسهيل الهجرة السرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المنظمتين المذكورتين تعملان بين المغرب وإيطاليا، وتعنيان بتنظيم زيجات وهمية لاستصدار تراخيص إقامة للمهاجرين أو لمساعدتهم على التملص من قرارات الطرد”.

وذكرت المصادر أن “رجال القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية في ميسينا (صقلية) نفذوا أوامر اعتقال احترازية ضد 16 شخصًا (5 في السجن و11 رهن الإقامة الجبرية) في مدن ميسينا، كاتانيا، بيرغامو، تورينو وفرانكفورت”.

وأوضحت الشرطة أن “الأمر يتعلق بمروجين وأعضاء مجموعتين إجراميتين تتخذان من ميسينا (شمال غرب صقلية) مقراً لهما، مكرستين لتسهيل الدخول والإقامة السرية للمهاجرين في إيطاليا”.

وذكرت مصادر الشرطة أن “التحقيقات التي أجراها متخصصون في فريق التحقيق بالجريمة المنظمة التابع لقواتنا في ميسينا، تحت إشراف المدعي العام المختص بمكافحة المافيا، بتسليط الضوء على تنظيم إجرامي يهدف إلى تنظيم زيجات وهمية بين مواطنين إيطاليين وأجانب (المغاربة، جزائريين وتونسيون)”.

وأشارت الشرطة الى أن النشاط “يرمي لاستصدار تراخيص إقامة لأسباب عائلية، تتيح للمهاجرين الدخول والإقامة في إيطاليا، أو لإصلاح موقف من صدرت بحقهم قرارات طرد عن المحافظة وتم تنفيذها من قبل قيادة الشرطة”.