ايطاليا تدعم رفع مستويات التعاون الامني الاوروبي لمكافحة الارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن سلطات بلاده تشاطر الدول الاوروبية في هدف الارتقاء بمستويات التعاون الامني الاوروبي للتصدي للارهاب.

وقال كونتي، في خطاب أمام مجلس النواب الايطالي الاربعاء عشية القمة الاوروبية، “من المتوقع أيضا أن يتبنى المجلس الأوروبي قرارت بشأن موضوع الأمن، وعلى وجه الخصوص تكثيف التعاون بين الدول الأوروبية في منع ومكافحة الإرهاب عقب الهجمات الأخيرة في فرنسا والنمسا”.

واضاف “من الطبيعي أن تتفق إيطاليا وتلتزم في هذا الصدد وتشارك في هدف تعاون أفضل في السياق الأوروبي بين أجهزة الشرطة ووكالات المخابرات” لمكافحة “الارهاب والتطرف عبر الشبكة العنكبوتية”.

كما أعلن كونتي عن رفضه “للربط السياسي بين فضاء شنغن والهجرة، الذي أعيد طرحه مؤخرًا في النقاش الأوروبي في سياق الأمن”.