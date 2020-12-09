مصدر أوروبي: خلاف في الرؤى بشأن مستقبل التعاطي مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقر مصدر أوروبي مطلع باستمرار وجود خلاف في الرؤى والمقاربات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن مستقبل التعاطي مع تركيا.

يأتي هذا في الوقت الذي يتسارع فيه العمل في أروقة صنع القرار الأوروبي لإعداد نص قرار حول تركيا يُطرح على زعماء الدول الـ27 خلال قمتهم المقررة في بروكسل يومي غد وبعد غد.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العمل يجري حالياً من أجل إيجاد توازن ما بين التوجه نحو إجراءات مشددة مع الحفاظ على اليد الممدودة نحو انقرة، “هناك مصالح ورؤى مختلفة تجاه الأمر”، حسب كلامه.

ووصف المصدر بـ”الصعبة والمعقدة” المفاوضات الجارية حالياً حول ما يتعين القيام به نحو أنقرة، على الرغم من إقرار الجميع أن تصرفاتها تسير بعكس ما كان يُؤمل منها.

ولا يزال بعض الأوروبيين يعتقدون، حسب المصدر نفسه، أن أنقرة قد تعمد إلى التراجع عن مواقفها الاستفزازية وانتهاكاتها في البحر الأبيض المتوسط، ما سيمكنهم من التوجه نحو حوار إيجابي معها.

هذا وتناقش القمة الأوروبية على مدى اليومين القادمين مواضيع تتعلق بمواجهة وباء كوفيد 19، التغير المناخي، الجوار الجنوبي، الموازنة المتعددة السنوات، العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة والأمن.