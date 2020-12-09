إيطاليا: إصابات كوفيد 12756 و499 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه، “تم تسجيل 12,756 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد”.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم منذ يوم أمس، تسجيل 499 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 61739 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء 118,475 تحليل للكشف عن الإصابة بالعدوى منذ يوم أمس”.

وكشف التقرير عن أن، “نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس المستجد، تبلغ حوالي 10.8٪”، بينما “ترك المستشفيات 39,266 شخصاً بعد تماثلهم للشفاء”، وبذلك “يبلغ عدد المتعافين 997,895 منذ بداية انتشار الوباء”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة لا يزال في انخفاض”، وهم اليوم 3320 شخصًا، أي أقل بمقدار 25 عن يوم أمس”، في حين “انخفض العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات، ممن ظهرت عليهم الأعراض إلى 29,653 شخصاً”.