مؤلفات: كتاب عن الإيطاليين الأسوأ حظاً والذين أعيدوا من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يجري مساء اليوم وبشكل افتراضي، الأربعاء، تقديم كتاب “اللاجئون”، من تأليف رئيس تحرير صحيفة “إيطاليو ليبيا”، دانييلي لومباردي.

ويروي المجلد قصة الإيطاليين الذين أعيدوا من ليبيا، “الأكثر سوءًا للحظ والذين انتهى بهم الأمر وقت طردهم في مخيمات اللاجئين الإيطاليين، دون يكون لديهم من يستضيفهم”.

ويعرض الكتاب أيضًا “تحليلًا لسياسات آلدو مورو لعام 1970، بقلم ماريو سافينا، واستهلالية للكاتب الطرابلسي روبرتو كوستانتيني”.

وخلص معدو الحدث الى القول إنه “للمشاركة في العرض لا بد من الارتباط بالصفحة الخاصة برابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا على الفيسبوك”.