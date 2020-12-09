برلمانية إيطالية: صيادونا “رهائن بليبيا” منذ مائة يوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة إن “18 شخصًا يتعرضون للإحتجاز بشكل غير قانوني في ليبيا منذ مائة يوم، ولم تتمكن الحكومة الإيطالية من إيجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة للغاية”.

وأضافت عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ماتيلدي سيراكوزانو، أنه “منذ مائة يوم، تعيش عائلات الصيادين من أسطول ماتزارا ديل فاللو ليالٍ لا تنتهي”.

وتابعت القول، إن “من غير المقبول حقًا أن يفشل رئيس الوزراء (جوزيبي) كونتي ووزير الخارجية (لويجي) دي مايو في رفع صوت إيطاليا دوليًا. من السخف أن الاتحاد الأوروبي، باستثناء بعض التعليقات الخجولة، لم يستخدم ثقله الدبلوماسي للحوار مع السلطات الليبية. لا توجد مبررات مقنعة” لهذا الفعل.

وذكرت البرلمانية الصقلية، أن “الجميع خاسر في هذه اللعبة، في قصر الحكومة (كيجي)، كما يخسرون وبشكل مثير، في بروكسل وستراسبورغ”، مؤكدة أن “(فورتسا إيتاليا) لن يكل أبدًا من المطالبة بالعدالة والحرية لمواطنينا، ولن يتعب أبدًا من إبداء التضامن مع أقارب المحتجزين”.

وخلصت سيراكوزانو بالدعوة إلى “موقف كبرياء من جانب الطبقة السياسية، فليس من المفهوم في بلادنا هذه، ان نشهد قبولا سلبياً بإذلال من هذا النوع”.