الرئيس الإيطالي يجتمع والحكومة حول موضوع الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أجرى رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا اجتماعا مع الحكومة الأربعاء حول موضوع الإرهاب.

وقال بيان لديوان الرئاسة الإيطالي، قصر (كويرينالي) إن “القمة التقليدية بين رئيس الجمهورية وممثلي الحكومة والتي تسبق انعقاد المجلس الأوروبي، تمخضت عن التأكيد أنه في مواجهة تهديد الإرهاب الأصولي، من الضروري اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة انتشار الحث على الكراهية على شبكة الإنترنت والعمل على ضمان توافق التعليم الديني مع احترام القيم الأوروبية”.

كما أشار بيان الرئاسة الى أن “من الضروري أيضاً تشجيع تبادل المعلومات الإستخباراتية عن الإرهاب بين الدول الأعضاء”، في الإتحاد الأوروبي.