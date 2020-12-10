سفارة العراق بإيطاليا تقيم معرضاً فوتوغرافياً لأعمال بعثة MAIKI الأثارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نظمت سفارة جمهورية العراق في روما بالتعاون مع بعثة جامعة الدول العربية وجامعة (لاسابينتسا) الإيطالية والبعثة الاثارية الايطالية في كردستان العراق (MAIKI) معرضاً للصور الفوتوغرافية لأعمال هذه الأخيرة، أقيم بمتحف جامعة روما الأولى.

ولمناسبة اختتام المعرض المقام تحت عنوان “تاج نارسه”، والذي عرض عدداً من الصور الفوتوغرافية مثلت أنشطة بعثة (MAIKI) التابعة للجامعة والمتعلقة بالتنقيب وحفظ وصون الآثار في مناطق كردستان العراق، وجهت السفارة دعوة لسفراء الدول العربية لدى الجمهورية الإيطالية ودولة الفاتيكان.

وقال بيان لسفارة جمهورية العراق، إنه “تلبية لهذه الدعوة، حضر كل من رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في روما، عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير سلطنة عمان وعدد من سفراء الدول العربية وممثلي السلك الدبلوماسي لدى إيطاليا ودولة الفاتيكان.

وأشار البيان الى أن “هذه الفعالية الثقافية تزامنت مع ذكرى يوم النصر العراقي، وهي مناسبة وطنية رسمية ترمز لذكرى انتصار العراق على عصابات تنظيم (داعش) الارهابي في 10/12/2017″، وقد عبرت السفارة عن “السعادة بان تشارك احتفالها بيوم النصر على هامش المعرض على أرض متحف جامعة (لاسابينتسا) الإيطالية العريقة وعدتها رساله تقدير واحترام لجهود ايطاليا حكومةً وشعباً ومؤسسات وشخصيات اكاديمية وثقافية لما قدموه من مساعدة للعراق في المجالات كافة و في حفظ وترميم الآثار العراقية واعادة القطع الاثرية المهربة”.

كما وجهت سفيرة العراق لدى ايطاليا صفية طالب السهيل بهذه المناسبة رساله دعت فيها إلى “مساندة العراق على كافة الأصعدة، فالعراق كما يحتاج إلى دعم ومساندة في خططه لإعادة أعمار المناطق المحررة ودعم برامجه لاعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم”، كما “يحتاج أيضا إلى كافة أشكال المساندة والدعم في اعمار وترميم ما تم تدميره من معالم ومواقع اثارية لارثه الحضاري والثقافي الذي يعد ملكا للبشرية والانسانية جمعاء”.

وخلص البيان الى القول إنه “تخلل الفعالية عزف على الة العود لمقطوعات موسيقية من الفلكلور العراقي من قبل الفنان العراقي المقيم في روما مروان سامر”.