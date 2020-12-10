دي مايو: تركيا الشريك التجاري الأول لايطاليا بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –نوه وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية، لويجي دي مايو بأن “تركيا هي الشريك الأول لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إذا استثنينا شركائنا في الاتحاد الأوروبي”، مبديا الرغبة في “تعزيز التعاون الثنائي في بلدان ثالثة”.

وتابع دي مايو، خلال افتتاح الدورة الثانية للجنة الاقتصادية الايطالية-التركية المشتركة للتجارة (Jetco) مع وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أن “إيطاليا هي خامس شريك تجاري لتركيا، والثانية بين الدول الأوروبية”، مشددا على أهمية “الشراكة الاقتصادية” بين روما وأنقرة.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الايطالية، المكلف بملف التجارة الخارجية، عن أمله في أن تساهم “الجهود” التي تبذلها إيطاليا في “تطوير شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”، والتي بوسعها “الاستفادة من نهج أكثر إيجابية في مجال الإنتاج”.