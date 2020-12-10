عباس: استعداد للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على “استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية”.

وأطلع عباس وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا غونزاليس، خلال استقباله لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وتسلم عباس، رسالة من رئيس الوزراء الإسباني أكد فيها على “العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين”، حسبما افادت الرئاسة الفلسطينية.

وشكر الرئيس الفلسطيني” إسبانيا على مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي في دعم تحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، مذكرا بالدور الذي لعبته اسبانيا لعقد مؤتمر مدريد “.

وبدورها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية – حسب الرئاسة الفلسطينية – موقف بلادها “الداعم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي” مشيرة إلى أن “اسبانيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية”.