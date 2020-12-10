رئيس البرلمان الأوروبي: استعداد لعقد جلسة طارئة لمناقشة اتفاق ما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استعداد الجهاز التشريعي الأوروبي عقد جلسة استثنائية يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الحالي، إن لزم الأمر، للمصادقة على اتفاق يؤطر العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن بعد بريكست.

وكان ساسولي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في جانب من أعمال القمة الأوروبية المنعقدة اليوم في بروكسل. عبر خلاله عن رغبة البرلمان برؤية اتفاق جيد بين بروكسل ولندن واحترام مهلة الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، موعد نهاية المرحلة الانتقالية.

لكن رئيس البرلمان الأوروبي بدا متشائماً تجاه إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، مشير إلى أن القضايا العالقة المختصة بالصيد، آلية حل النزاعات وقواعد المنافسة والمعايير لا تزال قائمة.

وتابع قائلاً: “كررت أمام زعماء الدول أننا نفضل الاتفاق، ولكننا نتفهم الصعوبات وضيق الوقت، سوف ننتظر التطورات خلال الأيام القادمة”.

وأشار ساسولي إلى أن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم لإقرار إجراءات الطوارئ المعلنة من قبل المفوضية في حال استنتجت الأخيرة استحالة التوصل لاتفاق يوم الأحد القادم.

يذكر أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد عقدا لقاء ليل أمس في بروكسل قررا على أثره توجيه فريقي التفاوض لاستئناف العمل حتى ليل الأحد القادم.