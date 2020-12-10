رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: هاجمنا حوالى 500 هدف على كافة الجبهات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن إسرائيل هاجمت حوالى 500 هدف على كافة الجبهات، خلال العام الجاري ونفذت العديد من العمليات في المستويات السرية.

وأشار في بيان إلى انه “في إطار النشاطات التي تندرج ضمن (المعركة ما بين الحروب)، فقد سطرت ارتفاعًا في وتيرة العمليات ونوعيتها، زيادة في عدد النشاطات بالنيران، وتوسع نطاق الأنشطة السرية”.

وقال كوخافي: “بناء على ذلك، يشهد التموضع الإيراني في سورية حالة تباطؤ على مدى العامين المنصرمين، نتيجة نشاطات قوات الجيش الإسرائيلي ضد الإيرانيين والمضيف السوري على حد سواء”.

وأضاف “كجزء من ذلك، انخفض عدد النشطاء الإيرانيين في سورية والميليشيات التابعة لها بشكل واضح: فقد تم إخلاء قواعد ومعسكرات ومقرات ايرانية من منطقة دمشق كجزء من حملة لابعادها الى شمال – شرق سوريا”.

وتابع كوخافي “إضافة إلى ذلك، محاور نقل الأسلحة من إيران لسورية تضاءلت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة”.

ولكنه شدد على أن ” الطريق أمامنا لا زالت قائمة لاستكمال الأهداف في هذه الجبهة”.

وأعلن كوخافي إنه ” شهد هذا العام، تطورًا كبيرًا في قدرة الاعتراض الصاروخي وتوسيع دائرة نظام القبة الحديدية، ليسجل مجال السايبر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأنشطة العسكرية على الصعيدين الهجومي والدفاعي”.

وقال “بالإضافة إلى ذلك، شهد هذا العام تعاونًا وثيقًا مع الجيوش الأجنبية، شملت تدريبات وتبادل الخبرات العسكرية، مع التركيز على الشريك الأمريكي حيث تم تعزيز نشاطات متعددة طالت مجالات عدة؛ عملياتية وتكنولوجية”.