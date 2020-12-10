رئيس النواب الايطالي: يجب المضي حتى النهاية في قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مجلس النواب الايطالي روبرتو فيكو أنه “يجب أن نسير حتى النهاية (في قضية) الموت المأساوي لجوليو ريجيني” بأطراف العاصمة المصرية القاهرة أوائل عام 2016.

وقال فيكو، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس شارك فيه والدا ريجيني عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، “ينتظر والدا جوليو إجابات، وأعتقد أيضا أن المواطنين الإيطاليين يتوقعون اجابات. من الصواب الاعتقاد بأن الشعب الايطالي يريد المضي قدمًا” في هذه القضية، بعد اعلان النائب العام الإيطالي اليوم انهاء التحقيقات واتهام أربعة عناصر في الامن القومي المصري بالضلوع في اخفاء وتعذيب وقتل الباحث الايطالي.

واشار رئيس مجلس النواب الى أن الصعوبة في الوصول إلى الحقيقة في قضية مقتل ريجيني تعكس “ضعف أوروبا. إذا كانت أوروبا سارت متحدة، وإذا كانت إيطاليا وفرنسا طالبت بنفس الأشياء، لم يكن بإمكان أحد تجاهلها وكان من الممكن بكل تاكيد أن تظهر الحقيقة من البداية”.

هذا وأكد المدعي العام في روما، في جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في وفاة جوليو ريجيني، على ان المحاكمة، التي من المرجح أن تتم غيابيا بحق المشتبه بهم “ستتم في إيطاليا فقط، مع الضمانات الإجرائية التي توفرها قوانيننا”.