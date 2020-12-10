ايطاليا: حصيلة ضحايا كورونا اليومية تعاود الارتفاع والمتعافون يفوقون المليون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الخميس عودة ضحايا وباء كوفيد-19 الى الارتفاع ، حيث تم تسجيل 887 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية (مقابل 499 مساء أمس)، بينما بلغت الاصابات الجديدة المؤكدة 16 ألفا و999.

وبالوفيات المعلنة اليوم، يرتفع العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية انتشار الوباء في ايطاليا، الى 62 ألفا و626 حالة وفاة.

نسبة الحالات الايجابية مقارنة بعدد الاختبارات تراجعت خلال هذين اليومين من 10.77% الى 9.9%، ما يعادل 99 حالة ايجابية في كل 1000 اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

وتفيد بيانات وزارة الصحة بأن 30 الفا و99 تماثلوا للشفاء بين أمس واليوم، ليتجاوز بذلك إجمالي الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية حالة الطوارئ الصحية المليون شخص (مليون و27 ألفا و994 على وجه التحديد) .

ويبلغ عدد الحالات الايجابية النشطة في إيطاليا اليوم 696 ألفا و527 شخصًا