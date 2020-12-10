ميشيل يعلن توصل القمة الاوروبية لاتفاق حول مخطط التعافي والميزانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل عن التوصل الى اتفاق بشأن الميزانية الاوروبية متعددة السنوات وصندوق الانعاش الاوروبي، في اشارة الى تمكن قادة أوروبا في قمتهم في بروكسل من تجاوز عقبة الفيتو الهنغاري البولندي في هذا الصدد.

وكتب ميشيل في تغريدة على منصة (تويتر) مساء الخميس “اتفاق حول الميزانية الاوروبية متعددة السنوات وحزمة التعافي”، مشيرا الى أنه “الآن يمكننا البدء بالتنفيذ وإعادة بناء اقتصاداتنا”.

ورأى رئيس المجلس الاوروبي أن “حزمة الانعاش التاريخية ستدفع الى الامام التحولات الخضراء والرقمية” للاقتصاد الاوروبي.